- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
9 (69.23%)
손실 거래:
4 (30.77%)
최고의 거래:
5.42 USD
최악의 거래:
-1.63 USD
총 수익:
15.41 USD (7 700 pips)
총 손실:
-2.58 USD (1 295 pips)
연속 최대 이익:
4 (5.26 USD)
연속 최대 이익:
5.42 USD (1)
샤프 비율:
0.54
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
16 초
회복 요인:
5.81
롱(주식매수):
5 (38.46%)
숏(주식차입매도):
8 (61.54%)
수익 요인:
5.97
기대수익:
0.99 USD
평균 이익:
1.71 USD
평균 손실:
-0.65 USD
연속 최대 손실:
3 (-2.21 USD)
연속 최대 손실:
-2.21 USD (3)
월별 성장률:
25.66%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2.21 USD (4.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.04% (2.21 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|6.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.42 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +5.26 USD
연속 최대 손실: -2.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real38"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
The goal is not aggressive profits, but steady and continuous growth over time, making it suitable for investors who value safety, consistency, and long-term performance.
리뷰 없음