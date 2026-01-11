- 成长
交易:
45
盈利交易:
35 (77.77%)
亏损交易:
10 (22.22%)
最好交易:
5.67 USD
最差交易:
-11.74 USD
毛利:
51.48 USD (25 746 pips)
毛利亏损:
-36.76 USD (18 373 pips)
最大连续赢利:
19 (20.09 USD)
最大连续盈利:
20.09 USD (19)
夏普比率:
0.15
交易活动:
0.14%
最大入金加载:
90.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
0.44
长期交易:
23 (51.11%)
短期交易:
22 (48.89%)
利润因子:
1.40
预期回报:
0.33 USD
平均利润:
1.47 USD
平均损失:
-3.68 USD
最大连续失误:
4 (-33.66 USD)
最大连续亏损:
-33.66 USD (4)
每月增长:
29.44%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
33.66 USD (37.75%)
相对跌幅:
结余:
37.75% (33.66 USD)
净值:
30.65% (27.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|15
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|7.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.67 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +20.09 USD
最大连续亏损: -33.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
The goal is not aggressive profits, but steady and continuous growth over time, making it suitable for investors who value safety, consistency, and long-term performance.
