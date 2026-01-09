- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
92
利益トレード:
36 (39.13%)
損失トレード:
56 (60.87%)
ベストトレード:
239.65 USD
最悪のトレード:
-341.30 USD
総利益:
3 629.40 USD (70 265 pips)
総損失:
-2 344.10 USD (46 853 pips)
最大連続の勝ち:
5 (363.70 USD)
最大連続利益:
527.95 USD (3)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
52.46%
最大入金額:
1.01%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
1.44
長いトレード:
59 (64.13%)
短いトレード:
33 (35.87%)
プロフィットファクター:
1.55
期待されたペイオフ:
13.97 USD
平均利益:
100.82 USD
平均損失:
-41.86 USD
最大連続の負け:
11 (-890.95 USD)
最大連続損失:
-890.95 USD (11)
月間成長:
25.78%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
176.30 USD
最大の:
890.95 USD (12.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.12% (890.95 USD)
エクイティによる:
0.29% (14.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.STP
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.STP
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.STP
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +239.65 USD
最悪のトレード: -341 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +363.70 USD
最大連続損失: -890.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Oval-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
26%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
3
98%
92
39%
52%
1.54
13.97
USD
USD
16%
1:100