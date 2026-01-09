- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
92
Negociações com lucro:
36 (39.13%)
Negociações com perda:
56 (60.87%)
Melhor negociação:
239.65 USD
Pior negociação:
-341.30 USD
Lucro bruto:
3 629.40 USD (70 265 pips)
Perda bruta:
-2 344.10 USD (46 853 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (363.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
527.95 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
52.46%
Depósito máximo carregado:
1.01%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
1.44
Negociações longas:
59 (64.13%)
Negociações curtas:
33 (35.87%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
13.97 USD
Lucro médio:
100.82 USD
Perda média:
-41.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-890.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-890.95 USD (11)
Crescimento mensal:
25.78%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
176.30 USD
Máximo:
890.95 USD (12.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.12% (890.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.29% (14.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.STP
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.STP
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.STP
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +239.65 USD
Pior negociação: -341 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +363.70 USD
Máxima perda consecutiva: -890.95 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Oval-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
26%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
3
98%
92
39%
52%
1.54
13.97
USD
USD
16%
1:100