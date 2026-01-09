- 자본
- 축소
트레이드:
92
이익 거래:
36 (39.13%)
손실 거래:
56 (60.87%)
최고의 거래:
239.65 USD
최악의 거래:
-341.30 USD
총 수익:
3 629.40 USD (70 265 pips)
총 손실:
-2 344.10 USD (46 853 pips)
연속 최대 이익:
5 (363.70 USD)
연속 최대 이익:
527.95 USD (3)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
52.46%
최대 입금량:
1.01%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
36
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.44
롱(주식매수):
59 (64.13%)
숏(주식차입매도):
33 (35.87%)
수익 요인:
1.55
기대수익:
13.97 USD
평균 이익:
100.82 USD
평균 손실:
-41.86 USD
연속 최대 손실:
11 (-890.95 USD)
연속 최대 손실:
-890.95 USD (11)
월별 성장률:
25.78%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
176.30 USD
최대한의:
890.95 USD (12.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.12% (890.95 USD)
자본금별:
0.29% (14.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.STP
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.STP
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.STP
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Oval-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
