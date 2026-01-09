СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Golden Fawkes 5000
Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Golden Fawkes 5000

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 26%
Oval-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
92
Прибыльных трейдов:
36 (39.13%)
Убыточных трейдов:
56 (60.87%)
Лучший трейд:
239.65 USD
Худший трейд:
-341.30 USD
Общая прибыль:
3 629.40 USD (70 265 pips)
Общий убыток:
-2 344.10 USD (46 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (363.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
527.95 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
52.46%
Макс. загрузка депозита:
1.01%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.44
Длинных трейдов:
59 (64.13%)
Коротких трейдов:
33 (35.87%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
13.97 USD
Средняя прибыль:
100.82 USD
Средний убыток:
-41.86 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-890.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-890.95 USD (11)
Прирост в месяц:
25.78%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
176.30 USD
Максимальная:
890.95 USD (12.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.12% (890.95 USD)
По эквити:
0.29% (14.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.STP 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.STP 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.STP 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +239.65 USD
Худший трейд: -341 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +363.70 USD
Макс. убыток в серии: -890.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Oval-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
