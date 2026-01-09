- Прирост
Всего трейдов:
92
Прибыльных трейдов:
36 (39.13%)
Убыточных трейдов:
56 (60.87%)
Лучший трейд:
239.65 USD
Худший трейд:
-341.30 USD
Общая прибыль:
3 629.40 USD (70 265 pips)
Общий убыток:
-2 344.10 USD (46 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (363.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
527.95 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
52.46%
Макс. загрузка депозита:
1.01%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.44
Длинных трейдов:
59 (64.13%)
Коротких трейдов:
33 (35.87%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
13.97 USD
Средняя прибыль:
100.82 USD
Средний убыток:
-41.86 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-890.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-890.95 USD (11)
Прирост в месяц:
25.78%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
176.30 USD
Максимальная:
890.95 USD (12.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.12% (890.95 USD)
По эквити:
0.29% (14.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.STP
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.STP
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.STP
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
