- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
92
盈利交易:
36 (39.13%)
亏损交易:
56 (60.87%)
最好交易:
239.65 USD
最差交易:
-341.30 USD
毛利:
3 629.40 USD (70 265 pips)
毛利亏损:
-2 344.10 USD (46 853 pips)
最大连续赢利:
5 (363.70 USD)
最大连续盈利:
527.95 USD (3)
夏普比率:
0.17
交易活动:
52.46%
最大入金加载:
1.01%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.44
长期交易:
59 (64.13%)
短期交易:
33 (35.87%)
利润因子:
1.55
预期回报:
13.97 USD
平均利润:
100.82 USD
平均损失:
-41.86 USD
最大连续失误:
11 (-890.95 USD)
最大连续亏损:
-890.95 USD (11)
每月增长:
25.78%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
176.30 USD
最大值:
890.95 USD (12.94%)
相对跌幅:
结余:
16.12% (890.95 USD)
净值:
0.29% (14.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.STP
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.STP
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.STP
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +239.65 USD
最差交易: -341 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +363.70 USD
最大连续亏损: -890.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Oval-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
