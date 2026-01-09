- Crescita
Trade:
17
Profit Trade:
12 (70.58%)
Loss Trade:
5 (29.41%)
Best Trade:
90.60 USD
Worst Trade:
-63.70 USD
Profitto lordo:
711.43 USD (8 615 pips)
Perdita lorda:
-304.80 USD (6 094 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (174.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
174.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.38
Long Trade:
8 (47.06%)
Short Trade:
9 (52.94%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
23.92 USD
Profitto medio:
59.29 USD
Perdita media:
-60.96 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-63.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.70 USD (1)
Crescita mensile:
48.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
63.70 USD (5.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD.s
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD.s
|407
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD.s
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +90.60 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +174.00 USD
Massima perdita consecutiva: -63.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Taking advantage of silver’s increased volatility in recent times, I decided to test the volumehedger.
Monthly 400$ expectation, risk 960$
