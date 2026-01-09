- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7
利益トレード:
7 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
6.02 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
10.80 USD (1 122 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
7 (10.80 USD)
最大連続利益:
10.80 USD (7)
シャープレシオ:
0.82
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.50%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
4 (57.14%)
短いトレード:
3 (42.86%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
1.54 USD
平均利益:
1.54 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
1.07%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.58% (5.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD_o
|4
|GBPAUD_o
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD_o
|2
|GBPAUD_o
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD_o
|430
|GBPAUD_o
|692
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
100%
7
100%
100%
n/a
1.54
USD
USD
1%
1:400