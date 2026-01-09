シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EA BOT
Ali Afshin

EA BOT

Ali Afshin
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
LiteFinanceVC-Live-04
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7
利益トレード:
7 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
6.02 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
10.80 USD (1 122 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
7 (10.80 USD)
最大連続利益:
10.80 USD (7)
シャープレシオ:
0.82
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.50%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
4 (57.14%)
短いトレード:
3 (42.86%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
1.54 USD
平均利益:
1.54 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
1.07%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.58% (5.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD_o 4
GBPAUD_o 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD_o 2
GBPAUD_o 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD_o 430
GBPAUD_o 692
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.02 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +10.80 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinanceVC-Live-04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.09 06:33
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.53% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 06:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.09 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 06:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
