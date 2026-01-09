СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA BOT
Ali Afshin

EA BOT

Ali Afshin
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
LiteFinanceVC-Live-04
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
7 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
6.02 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
10.80 USD (1 122 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
7 (10.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.80 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.82
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.50%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
4 (57.14%)
Коротких трейдов:
3 (42.86%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.58% (5.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD_o 4
GBPAUD_o 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD_o 2
GBPAUD_o 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD_o 430
GBPAUD_o 692
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.02 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +10.80 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.09 06:33
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.53% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 06:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.09 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 06:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA BOT
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
1K
USD
6
100%
7
100%
100%
n/a
1.54
USD
1%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.