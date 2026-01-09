- Прирост
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
7 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
6.02 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
10.80 USD (1 122 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
7 (10.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.80 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.82
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.50%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
4 (57.14%)
Коротких трейдов:
3 (42.86%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
1.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.58% (5.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD_o
|4
|GBPAUD_o
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD_o
|2
|GBPAUD_o
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD_o
|430
|GBPAUD_o
|692
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Лучший трейд: +6.02 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +10.80 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
