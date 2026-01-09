信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EA BOT
Ali Afshin

EA BOT

Ali Afshin
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
LiteFinanceVC-Live-04
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
7
盈利交易:
7 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
6.02 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
10.80 USD (1 122 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
7 (10.80 USD)
最大连续盈利:
10.80 USD (7)
夏普比率:
0.82
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.50%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.00
长期交易:
4 (57.14%)
短期交易:
3 (42.86%)
利润因子:
n/a
预期回报:
1.54 USD
平均利润:
1.54 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.58% (5.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD_o 4
GBPAUD_o 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD_o 2
GBPAUD_o 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD_o 430
GBPAUD_o 692
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.02 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +10.80 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.09 06:33
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.53% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 06:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.09 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 06:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
