- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
7
Negociações com lucro:
7 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
6.02 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
10.80 USD (1 122 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (10.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.80 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.82
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.50%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
4 (57.14%)
Negociações curtas:
3 (42.86%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.54 USD
Lucro médio:
1.54 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
1.07%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.58% (5.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD_o
|4
|GBPAUD_o
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD_o
|2
|GBPAUD_o
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD_o
|430
|GBPAUD_o
|692
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.02 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +10.80 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
