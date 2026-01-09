SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EA BOT
Ali Afshin

EA BOT

Ali Afshin
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
0%
LiteFinanceVC-Live-04
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
7
Negociações com lucro:
7 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
6.02 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
10.80 USD (1 122 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (10.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.80 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.82
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.50%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
4 (57.14%)
Negociações curtas:
3 (42.86%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.54 USD
Lucro médio:
1.54 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
1.07%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.58% (5.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD_o 4
GBPAUD_o 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD_o 2
GBPAUD_o 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD_o 430
GBPAUD_o 692
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.02 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +10.80 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.09 06:33
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.53% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 06:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.09 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 06:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EA BOT
30 USD por mês
0%
0
0
USD
1K
USD
6
100%
7
100%
100%
n/a
1.54
USD
1%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.