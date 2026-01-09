SeñalesSecciones
EA BOT
Ali Afshin

EA BOT

Ali Afshin
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 1%
LiteFinanceVC-Live-04
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
8 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
6.02 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
11.93 USD (1 298 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (11.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.93 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.85
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.50%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
4 (50.00%)
Transacciones Cortas:
4 (50.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
1.49 USD
Beneficio medio:
1.49 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
1.18%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.82% (8.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD_o 4
AUDNZD_o 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD_o 10
AUDNZD_o 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD_o 868
AUDNZD_o 430
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.02 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +11.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinanceVC-Live-04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.12 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 09:56
Share of trading days is too low
2026.01.09 06:33
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.53% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 06:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.09 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 06:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
