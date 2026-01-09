SegnaliSezioni
Ali Afshin

EA BOT

Ali Afshin
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
LiteFinanceVC-Live-04
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
7 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.02 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
10.80 USD (1 122 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
7 (10.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.80 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.50%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.54 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.58% (5.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD_o 4
GBPAUD_o 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD_o 2
GBPAUD_o 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD_o 430
GBPAUD_o 692
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.02 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +10.80 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.09 06:33
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 10.53% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 06:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.09 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 06:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA BOT
30USD al mese
0%
0
0
USD
1K
USD
6
100%
7
100%
100%
n/a
1.54
USD
1%
1:400
Copia

