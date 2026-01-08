いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 0.00 × 2 Exness-Real35 5.00 × 2 RoboForex-ProCent-6 5.40 × 5 STARTRADERINTL-Live 12.00 × 11 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは