トレード:
12
利益トレード:
10 (83.33%)
損失トレード:
2 (16.67%)
ベストトレード:
10.00 USD
最悪のトレード:
-4.87 USD
総利益:
47.10 USD (4 705 pips)
総損失:
-6.32 USD (630 pips)
最大連続の勝ち:
5 (23.56 USD)
最大連続利益:
23.56 USD (5)
シャープレシオ:
0.86
取引アクティビティ:
4.84%
最大入金額:
2.68%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
8.37
長いトレード:
7 (58.33%)
短いトレード:
5 (41.67%)
プロフィットファクター:
7.45
期待されたペイオフ:
3.40 USD
平均利益:
4.71 USD
平均損失:
-3.16 USD
最大連続の負け:
1 (-4.87 USD)
最大連続損失:
-4.87 USD (1)
アルゴリズム取引:
16%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
4.87 USD (1.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.54% (4.87 USD)
エクイティによる:
1.02% (3.42 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.00 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +23.56 USD
最大連続損失: -4.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|5.40 × 5
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
レビューなし
