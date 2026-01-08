- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
11 (84.61%)
손실 거래:
2 (15.38%)
최고의 거래:
10.00 USD
최악의 거래:
-4.87 USD
총 수익:
49.63 USD (5 024 pips)
총 손실:
-6.32 USD (630 pips)
연속 최대 이익:
6 (26.09 USD)
연속 최대 이익:
26.09 USD (6)
샤프 비율:
0.88
거래 활동:
37.02%
최대 입금량:
2.68%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
50 분
회복 요인:
8.89
롱(주식매수):
8 (61.54%)
숏(주식차입매도):
5 (38.46%)
수익 요인:
7.85
기대수익:
3.33 USD
평균 이익:
4.51 USD
평균 손실:
-3.16 USD
연속 최대 손실:
1 (-4.87 USD)
연속 최대 손실:
-4.87 USD (1)
Algo 트레이딩:
23%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
4.87 USD (1.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.54% (4.87 USD)
자본금별:
1.14% (3.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.00 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +26.09 USD
연속 최대 손실: -4.87 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
14%
0
0
USD
USD
342
USD
USD
1
23%
13
84%
37%
7.85
3.33
USD
USD
2%
1:500