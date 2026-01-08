- Incremento
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
10 (83.33%)
Transacciones Irrentables:
2 (16.67%)
Mejor transacción:
10.00 USD
Peor transacción:
-4.87 USD
Beneficio Bruto:
47.10 USD (4 705 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.32 USD (630 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (23.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23.56 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.86
Actividad comercial:
46.02%
Carga máxima del depósito:
2.68%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
8.37
Transacciones Largas:
7 (58.33%)
Transacciones Cortas:
5 (41.67%)
Factor de Beneficio:
7.45
Beneficio Esperado:
3.40 USD
Beneficio medio:
4.71 USD
Pérdidas medias:
-3.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.87 USD (1)
Trading algorítmico:
16%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
4.87 USD (1.54%)
Reducción relativa:
De balance:
1.54% (4.87 USD)
De fondos:
1.02% (3.42 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|5.40 × 5
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
14%
0
0
USD
USD
340
USD
USD
1
16%
12
83%
46%
7.45
3.40
USD
USD
2%
1:500