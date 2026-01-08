El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "UltimaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 0.00 × 2 Exness-Real35 5.00 × 2 RoboForex-ProCent-6 5.40 × 5 STARTRADERINTL-Live 12.00 × 11