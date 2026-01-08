- Прирост
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
10 (83.33%)
Убыточных трейдов:
2 (16.67%)
Лучший трейд:
10.00 USD
Худший трейд:
-4.87 USD
Общая прибыль:
47.10 USD (4 705 pips)
Общий убыток:
-6.32 USD (630 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (23.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.56 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
46.02%
Макс. загрузка депозита:
2.68%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
8.37
Длинных трейдов:
7 (58.33%)
Коротких трейдов:
5 (41.67%)
Профит фактор:
7.45
Мат. ожидание:
3.40 USD
Средняя прибыль:
4.71 USD
Средний убыток:
-3.16 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.87 USD (1)
Алготрейдинг:
16%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.87 USD (1.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.54% (4.87 USD)
По эквити:
1.02% (3.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|41
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.00 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +23.56 USD
Макс. убыток в серии: -4.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
Exness-Real35
|5.00 × 2
RoboForex-ProCent-6
|5.40 × 5
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
340
USD
USD
1
16%
12
83%
46%
7.45
3.40
USD
USD
2%
1:500