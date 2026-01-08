- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
10.00 USD
Worst Trade:
-4.87 USD
Profitto lordo:
47.10 USD (4 705 pips)
Perdita lorda:
-6.32 USD (630 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (23.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.56 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.86
Attività di trading:
46.02%
Massimo carico di deposito:
2.68%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
8.37
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
7.45
Profitto previsto:
3.40 USD
Profitto medio:
4.71 USD
Perdita media:
-3.16 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.87 USD (1)
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.87 USD (1.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.54% (4.87 USD)
Per equità:
1.02% (3.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.00 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.56 USD
Massima perdita consecutiva: -4.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|5.40 × 5
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
340
USD
USD
1
16%
12
83%
46%
7.45
3.40
USD
USD
2%
1:500