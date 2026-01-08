SignaleKategorien
Mingxing Yin

Emison01

Mingxing Yin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 14%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
10 (83.33%)
Verlusttrades:
2 (16.67%)
Bester Trade:
10.00 USD
Schlechtester Trade:
-4.87 USD
Bruttoprofit:
47.10 USD (4 705 pips)
Bruttoverlust:
-6.32 USD (630 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (23.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23.56 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.86
Trading-Aktivität:
46.02%
Max deposit load:
2.68%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
8.37
Long-Positionen:
7 (58.33%)
Short-Positionen:
5 (41.67%)
Profit-Faktor:
7.45
Mathematische Gewinnerwartung:
3.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.87 USD (1)
Algo-Trading:
16%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.87 USD (1.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.54% (4.87 USD)
Kapital:
1.02% (3.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 41
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.00 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-Real35
5.00 × 2
RoboForex-ProCent-6
5.40 × 5
STARTRADERINTL-Live
12.00 × 11
Keine Bewertungen
2026.01.08 16:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 16:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
