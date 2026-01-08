- Wachstum
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
10 (83.33%)
Verlusttrades:
2 (16.67%)
Bester Trade:
10.00 USD
Schlechtester Trade:
-4.87 USD
Bruttoprofit:
47.10 USD (4 705 pips)
Bruttoverlust:
-6.32 USD (630 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (23.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23.56 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.86
Trading-Aktivität:
46.02%
Max deposit load:
2.68%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
8.37
Long-Positionen:
7 (58.33%)
Short-Positionen:
5 (41.67%)
Profit-Faktor:
7.45
Mathematische Gewinnerwartung:
3.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.87 USD (1)
Algo-Trading:
16%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.87 USD (1.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.54% (4.87 USD)
Kapital:
1.02% (3.42 USD)
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|5.40 × 5
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
Keine Bewertungen
