Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 0.00 × 2 Exness-Real35 5.00 × 2 RoboForex-ProCent-6 5.40 × 5 STARTRADERINTL-Live 12.00 × 11 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen