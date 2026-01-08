- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
10 (83.33%)
Negociações com perda:
2 (16.67%)
Melhor negociação:
10.00 USD
Pior negociação:
-4.87 USD
Lucro bruto:
47.10 USD (4 705 pips)
Perda bruta:
-6.32 USD (630 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (23.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.56 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
46.02%
Depósito máximo carregado:
2.68%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
8.37
Negociações longas:
7 (58.33%)
Negociações curtas:
5 (41.67%)
Fator de lucro:
7.45
Valor esperado:
3.40 USD
Lucro médio:
4.71 USD
Perda média:
-3.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.87 USD (1)
Algotrading:
16%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
4.87 USD (1.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.54% (4.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.02% (3.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real35
|5.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|5.40 × 5
|
STARTRADERINTL-Live
|12.00 × 11
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
340
USD
USD
1
16%
12
83%
46%
7.45
3.40
USD
USD
2%
1:500