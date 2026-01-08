シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FPG Alpla QT100
KITTINU MUAYTENG

FPG Alpla QT100

KITTINU MUAYTENG
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 16%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
5 (27.77%)
損失トレード:
13 (72.22%)
ベストトレード:
10.59 USD
最悪のトレード:
-4.90 USD
総利益:
40.90 USD (4 088 pips)
総損失:
-24.43 USD (2 435 pips)
最大連続の勝ち:
4 (30.58 USD)
最大連続利益:
30.58 USD (4)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
11.97%
最大入金額:
30.82%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
0.83
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
18 (100.00%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
0.92 USD
平均利益:
8.18 USD
平均損失:
-1.88 USD
最大連続の負け:
11 (-19.88 USD)
最大連続損失:
-19.88 USD (11)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.13 USD
最大の:
19.88 USD (15.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.24% (19.88 USD)
エクイティによる:
1.75% (2.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-P 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-P 16
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-P 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.59 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +30.58 USD
最大連続損失: -19.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrimeGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.08 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
