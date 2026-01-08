- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
5 (27.77%)
損失トレード:
13 (72.22%)
ベストトレード:
10.59 USD
最悪のトレード:
-4.90 USD
総利益:
40.90 USD (4 088 pips)
総損失:
-24.43 USD (2 435 pips)
最大連続の勝ち:
4 (30.58 USD)
最大連続利益:
30.58 USD (4)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
11.97%
最大入金額:
30.82%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
0.83
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
18 (100.00%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
0.92 USD
平均利益:
8.18 USD
平均損失:
-1.88 USD
最大連続の負け:
11 (-19.88 USD)
最大連続損失:
-19.88 USD (11)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.13 USD
最大の:
19.88 USD (15.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.24% (19.88 USD)
エクイティによる:
1.75% (2.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-P
|16
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-P
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrimeGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
