KITTINU MUAYTENG

FPG Alpla QT100

KITTINU MUAYTENG
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2026 11%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
4 (30.76%)
Loss Trade:
9 (69.23%)
Best Trade:
10.59 USD
Worst Trade:
-4.90 USD
Profitto lordo:
30.58 USD (3 056 pips)
Perdita lorda:
-19.29 USD (1 924 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (30.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.58 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
19.10%
Massimo carico di deposito:
23.03%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
13 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
7.65 USD
Perdita media:
-2.14 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-19.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.16 USD (8)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 USD
Massimale:
19.16 USD (14.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.69% (19.16 USD)
Per equità:
1.31% (1.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.59 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +30.58 USD
Massima perdita consecutiva: -19.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.08 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
