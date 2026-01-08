- 자본
- 축소
트레이드:
21
이익 거래:
8 (38.09%)
손실 거래:
13 (61.90%)
최고의 거래:
10.59 USD
최악의 거래:
-4.90 USD
총 수익:
51.04 USD (5 101 pips)
총 손실:
-24.43 USD (2 435 pips)
연속 최대 이익:
4 (30.58 USD)
연속 최대 이익:
30.58 USD (4)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
5.83%
최대 입금량:
30.82%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
18 분
회복 요인:
1.34
롱(주식매수):
3 (14.29%)
숏(주식차입매도):
18 (85.71%)
수익 요인:
2.09
기대수익:
1.27 USD
평균 이익:
6.38 USD
평균 손실:
-1.88 USD
연속 최대 손실:
11 (-19.88 USD)
연속 최대 손실:
-19.88 USD (11)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.13 USD
최대한의:
19.88 USD (15.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.24% (19.88 USD)
자본금별:
1.75% (2.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-P
|27
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-P
|2.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.59 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +30.58 USD
연속 최대 손실: -19.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrimeGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
