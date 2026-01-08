- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
18
Negociações com lucro:
5 (27.77%)
Negociações com perda:
13 (72.22%)
Melhor negociação:
10.59 USD
Pior negociação:
-4.90 USD
Lucro bruto:
40.90 USD (4 088 pips)
Perda bruta:
-24.43 USD (2 435 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (30.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.58 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
11.97%
Depósito máximo carregado:
30.82%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
0.83
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
18 (100.00%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
0.92 USD
Lucro médio:
8.18 USD
Perda média:
-1.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-19.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.88 USD (11)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.13 USD
Máximo:
19.88 USD (15.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.24% (19.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.75% (2.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-P
|16
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-P
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.59 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +30.58 USD
Máxima perda consecutiva: -19.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrimeGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
16%
0
0
USD
USD
116
USD
USD
1
100%
18
27%
12%
1.67
0.92
USD
USD
15%
1:500