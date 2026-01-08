- Прирост
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
4 (30.76%)
Убыточных трейдов:
9 (69.23%)
Лучший трейд:
10.59 USD
Худший трейд:
-4.90 USD
Общая прибыль:
30.58 USD (3 056 pips)
Общий убыток:
-19.29 USD (1 924 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (30.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.58 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
7.99%
Макс. загрузка депозита:
23.03%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
13 (100.00%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
7.65 USD
Средний убыток:
-2.14 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-19.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.16 USD (8)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.13 USD
Максимальная:
19.16 USD (14.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.69% (19.16 USD)
По эквити:
1.31% (1.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-P
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-P
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
