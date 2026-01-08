信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FPG Alpla QT100
KITTINU MUAYTENG

FPG Alpla QT100

KITTINU MUAYTENG
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2026 16%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
18
盈利交易:
5 (27.77%)
亏损交易:
13 (72.22%)
最好交易:
10.59 USD
最差交易:
-4.90 USD
毛利:
40.90 USD (4 088 pips)
毛利亏损:
-24.43 USD (2 435 pips)
最大连续赢利:
4 (30.58 USD)
最大连续盈利:
30.58 USD (4)
夏普比率:
0.20
交易活动:
11.97%
最大入金加载:
30.82%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
0.83
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
18 (100.00%)
利润因子:
1.67
预期回报:
0.92 USD
平均利润:
8.18 USD
平均损失:
-1.88 USD
最大连续失误:
11 (-19.88 USD)
最大连续亏损:
-19.88 USD (11)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.13 USD
最大值:
19.88 USD (15.24%)
相对跌幅:
结余:
15.24% (19.88 USD)
净值:
1.75% (2.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-P 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-P 16
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-P 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10.59 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +30.58 USD
最大连续亏损: -19.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.08 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
