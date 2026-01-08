- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
15.12 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
70.81 USD (2 735 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
9 (70.81 USD)
最大連続利益:
70.81 USD (9)
シャープレシオ:
1.74
取引アクティビティ:
98.03%
最大入金額:
2.04%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
7.87 USD
平均利益:
7.87 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
1.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.88% (95.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|13
|CHFJPY
|13
|GBPJPY
|14
|CADJPY
|13
|GBPCAD
|3
|AUDJPY
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|509
|CHFJPY
|498
|GBPJPY
|539
|CADJPY
|497
|GBPCAD
|113
|AUDJPY
|579
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.12 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +70.81 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
TriveFinancial-Live-2
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 3
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 3
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 44
|
Exness-Real9
|0.00 × 102
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 8
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
