- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
9 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
15.12 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
70.81 USD (2 735 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (70.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.81 USD (9)
Ratio de Sharpe:
1.74
Actividad comercial:
98.03%
Carga máxima del depósito:
2.04%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
9 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
7.87 USD
Beneficio medio:
7.87 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
1.39%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
1.88% (95.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|13
|CHFJPY
|13
|GBPJPY
|14
|CADJPY
|13
|GBPCAD
|3
|AUDJPY
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|509
|CHFJPY
|498
|GBPJPY
|539
|CADJPY
|497
|GBPCAD
|113
|AUDJPY
|579
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.12 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +70.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
TriveFinancial-Live-2
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 3
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 3
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 44
|
Exness-Real9
|0.00 × 102
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 8
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
otros 117...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
1
100%
9
100%
98%
n/a
7.87
USD
USD
2%
1:500