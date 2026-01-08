- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
15.12 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
70.81 USD (2 735 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
9 (70.81 USD)
最大连续盈利:
70.81 USD (9)
夏普比率:
1.74
交易活动:
98.03%
最大入金加载:
2.04%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.00
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
7.87 USD
平均利润:
7.87 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
1.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.88% (95.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|13
|CHFJPY
|13
|GBPJPY
|14
|CADJPY
|13
|GBPCAD
|3
|AUDJPY
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|509
|CHFJPY
|498
|GBPJPY
|539
|CADJPY
|497
|GBPCAD
|113
|AUDJPY
|579
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.12 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +70.81 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
TriveFinancial-Live-2
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 3
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 3
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 44
|
Exness-Real9
|0.00 × 102
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 8
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
1
100%
9
100%
98%
n/a
7.87
USD
USD
2%
1:500