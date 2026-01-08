- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
9 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
15.12 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
70.81 USD (2 735 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
9 (70.81 USD)
연속 최대 이익:
70.81 USD (9)
샤프 비율:
1.74
거래 활동:
98.03%
최대 입금량:
2.04%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
9 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
7.87 USD
평균 이익:
7.87 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
1.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
1.88% (95.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|13
|CHFJPY
|13
|GBPJPY
|14
|CADJPY
|13
|GBPCAD
|3
|AUDJPY
|15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|509
|CHFJPY
|498
|GBPJPY
|539
|CADJPY
|497
|GBPCAD
|113
|AUDJPY
|579
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.12 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +70.81 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarkets-Live02
|0.00 × 6
Exness-Real29
|0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 10
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 10
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
TriveFinancial-Live-2
|0.00 × 2
Axi-US06-Live
|0.00 × 3
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 3
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
Exness-Real28
|0.00 × 3
DooFintech-Live 5
|0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
XMTrading-Real 40
|0.00 × 44
Exness-Real9
|0.00 × 102
AmanaCapital-Real
|0.00 × 3
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 19
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
ICTrading-Live29
|0.00 × 8
Exness-Real26
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
