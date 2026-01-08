- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
15.12 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
70.81 USD (2 735 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (70.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.81 USD (9)
Índice de Sharpe:
1.74
Atividade de negociação:
98.03%
Depósito máximo carregado:
2.04%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
7.87 USD
Lucro médio:
7.87 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
1.39%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.88% (95.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|13
|CHFJPY
|13
|GBPJPY
|14
|CADJPY
|13
|GBPCAD
|3
|AUDJPY
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|509
|CHFJPY
|498
|GBPJPY
|539
|CADJPY
|497
|GBPCAD
|113
|AUDJPY
|579
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.12 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +70.81 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
TriveFinancial-Live-2
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 3
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 3
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 44
|
Exness-Real9
|0.00 × 102
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 8
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
1
100%
9
100%
98%
n/a
7.87
USD
USD
2%
1:500