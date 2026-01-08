Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live02 0.00 × 6 Exness-Real29 0.00 × 1 TurnkeyGlobal-Demo 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 10 XMGlobal-Real 35 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live 6 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 3 RoboForex-Prime 0.00 × 2 TriveFinancial-Live-2 0.00 × 2 Axi-US06-Live 0.00 × 3 EquitiSecurities-Live 3 0.00 × 3 VantageInternational-Live 9 0.00 × 3 ThreeTraderLimited-Live02 0.00 × 2 Exness-Real28 0.00 × 3 DooFintech-Live 5 0.00 × 4 BlueberryMarkets-Live2 0.00 × 1 XMTrading-Real 40 0.00 × 44 Exness-Real9 0.00 × 102 AmanaCapital-Real 0.00 × 3 GoMarkets-Real 10 0.00 × 19 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 ICTrading-Live29 0.00 × 8 Exness-Real26 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 5 VantageInternational-Live 2 0.00 × 1 noch 117 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen