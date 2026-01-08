- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
17 (65.38%)
損失トレード:
9 (34.62%)
ベストトレード:
25.93 USD
最悪のトレード:
-4.67 USD
総利益:
134.86 USD (61 237 pips)
総損失:
-22.57 USD (21 732 pips)
最大連続の勝ち:
8 (41.48 USD)
最大連続利益:
49.09 USD (3)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
4.44%
最大入金額:
2.76%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
11.77
長いトレード:
11 (42.31%)
短いトレード:
15 (57.69%)
プロフィットファクター:
5.98
期待されたペイオフ:
4.32 USD
平均利益:
7.93 USD
平均損失:
-2.51 USD
最大連続の負け:
4 (-9.44 USD)
最大連続損失:
-9.54 USD (3)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9.54 USD (0.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.17% (9.54 USD)
エクイティによる:
1.30% (71.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|40K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.93 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +41.48 USD
最大連続損失: -9.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
55 USD/月
2%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
1
0%
26
65%
4%
5.97
4.32
USD
USD
1%
1:500