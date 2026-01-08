- 자본
트레이드:
26
이익 거래:
17 (65.38%)
손실 거래:
9 (34.62%)
최고의 거래:
25.93 USD
최악의 거래:
-4.67 USD
총 수익:
134.86 USD (61 237 pips)
총 손실:
-22.57 USD (21 732 pips)
연속 최대 이익:
8 (41.48 USD)
연속 최대 이익:
49.09 USD (3)
샤프 비율:
0.60
거래 활동:
21.36%
최대 입금량:
14.58%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
11.77
롱(주식매수):
11 (42.31%)
숏(주식차입매도):
15 (57.69%)
수익 요인:
5.98
기대수익:
4.32 USD
평균 이익:
7.93 USD
평균 손실:
-2.51 USD
연속 최대 손실:
4 (-9.44 USD)
연속 최대 손실:
-9.54 USD (3)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
9.54 USD (0.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.17% (9.54 USD)
자본금별:
14.04% (787.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|40K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.93 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +41.48 USD
연속 최대 손실: -9.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 55 USD
2%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
1
0%
26
65%
21%
5.97
4.32
USD
USD
14%
1:500