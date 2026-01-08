- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
16 (64.00%)
亏损交易:
9 (36.00%)
最好交易:
25.93 USD
最差交易:
-4.67 USD
毛利:
130.90 USD (57 279 pips)
毛利亏损:
-22.57 USD (21 732 pips)
最大连续赢利:
8 (41.48 USD)
最大连续盈利:
49.09 USD (3)
夏普比率:
0.59
交易活动:
4.44%
最大入金加载:
2.76%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
26
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
11.36
长期交易:
10 (40.00%)
短期交易:
15 (60.00%)
利润因子:
5.80
预期回报:
4.33 USD
平均利润:
8.18 USD
平均损失:
-2.51 USD
最大连续失误:
4 (-9.44 USD)
最大连续亏损:
-9.54 USD (3)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.54 USD (0.17%)
相对跌幅:
结余:
0.17% (9.54 USD)
净值:
1.30% (71.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|36K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.93 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +41.48 USD
最大连续亏损: -9.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月55 USD
2%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
1
0%
25
64%
4%
5.79
4.33
USD
USD
1%
1:500