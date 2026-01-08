- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
16 (64.00%)
Убыточных трейдов:
9 (36.00%)
Лучший трейд:
25.93 USD
Худший трейд:
-4.67 USD
Общая прибыль:
130.90 USD (57 279 pips)
Общий убыток:
-22.57 USD (21 732 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (41.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.09 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
4.44%
Макс. загрузка депозита:
2.76%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
11.36
Длинных трейдов:
10 (40.00%)
Коротких трейдов:
15 (60.00%)
Профит фактор:
5.80
Мат. ожидание:
4.33 USD
Средняя прибыль:
8.18 USD
Средний убыток:
-2.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-9.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.54 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.54 USD (0.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.17% (9.54 USD)
По эквити:
1.30% (71.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|36K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.93 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +41.48 USD
Макс. убыток в серии: -9.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
