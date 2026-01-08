СигналыРазделы
Mingze Yang

GP100500

Mingze Yang
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 55 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
16 (64.00%)
Убыточных трейдов:
9 (36.00%)
Лучший трейд:
25.93 USD
Худший трейд:
-4.67 USD
Общая прибыль:
130.90 USD (57 279 pips)
Общий убыток:
-22.57 USD (21 732 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (41.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.09 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
4.44%
Макс. загрузка депозита:
2.76%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
11.36
Длинных трейдов:
10 (40.00%)
Коротких трейдов:
15 (60.00%)
Профит фактор:
5.80
Мат. ожидание:
4.33 USD
Средняя прибыль:
8.18 USD
Средний убыток:
-2.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-9.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.54 USD (3)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.54 USD (0.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.17% (9.54 USD)
По эквити:
1.30% (71.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 36K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.93 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +41.48 USD
Макс. убыток в серии: -9.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
еще 374...
Нет отзывов
2026.01.08 13:21
Share of trading days is too low
2026.01.08 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.08 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 02:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 02:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 02:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.08 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
