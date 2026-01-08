- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
25
Transacciones Rentables:
16 (64.00%)
Transacciones Irrentables:
9 (36.00%)
Mejor transacción:
25.93 USD
Peor transacción:
-4.67 USD
Beneficio Bruto:
130.90 USD (57 279 pips)
Pérdidas Brutas:
-22.57 USD (21 732 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (41.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
49.09 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.59
Actividad comercial:
4.44%
Carga máxima del depósito:
2.76%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
11.36
Transacciones Largas:
10 (40.00%)
Transacciones Cortas:
15 (60.00%)
Factor de Beneficio:
5.80
Beneficio Esperado:
4.33 USD
Beneficio medio:
8.18 USD
Pérdidas medias:
-2.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-9.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.54 USD (3)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
9.54 USD (0.17%)
Reducción relativa:
De balance:
0.17% (9.54 USD)
De fondos:
1.30% (71.58 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|36K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +25.93 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +41.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.44 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
otros 374...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
55 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
1
0%
25
64%
4%
5.79
4.33
USD
USD
1%
1:500