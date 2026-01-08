- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
17 (65.38%)
Negociações com perda:
9 (34.62%)
Melhor negociação:
25.93 USD
Pior negociação:
-4.67 USD
Lucro bruto:
134.86 USD (61 237 pips)
Perda bruta:
-22.57 USD (21 732 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (41.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.09 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
4.44%
Depósito máximo carregado:
2.76%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
11.77
Negociações longas:
11 (42.31%)
Negociações curtas:
15 (57.69%)
Fator de lucro:
5.98
Valor esperado:
4.32 USD
Lucro médio:
7.93 USD
Perda média:
-2.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-9.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.54 USD (3)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9.54 USD (0.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.17% (9.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.30% (71.58 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|40K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.93 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +41.48 USD
Máxima perda consecutiva: -9.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
374 mais ...
