- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
5 (45.45%)
損失トレード:
6 (54.55%)
ベストトレード:
213.23 USD
最悪のトレード:
-57.28 USD
総利益:
463.04 USD (11 309 pips)
総損失:
-154.07 USD (4 229 pips)
最大連続の勝ち:
3 (146.88 USD)
最大連続利益:
316.16 USD (2)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
30.87%
最大入金額:
10.30%
最近のトレード:
36 分前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.01
長いトレード:
9 (81.82%)
短いトレード:
2 (18.18%)
プロフィットファクター:
3.01
期待されたペイオフ:
28.09 USD
平均利益:
92.61 USD
平均損失:
-25.68 USD
最大連続の負け:
6 (-154.07 USD)
最大連続損失:
-154.07 USD (6)
月間成長:
38.62%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.19 USD
最大の:
154.07 USD (16.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.27% (154.07 USD)
エクイティによる:
7.90% (63.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|309
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +213.23 USD
最悪のトレード: -57 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +146.88 USD
最大連続損失: -154.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
50 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
39%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
11
45%
31%
3.00
28.09
USD
USD
16%
1:500