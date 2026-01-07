- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
5 (45.45%)
亏损交易:
6 (54.55%)
最好交易:
213.23 USD
最差交易:
-57.28 USD
毛利:
463.04 USD (11 309 pips)
毛利亏损:
-154.07 USD (4 229 pips)
最大连续赢利:
3 (146.88 USD)
最大连续盈利:
316.16 USD (2)
夏普比率:
0.38
交易活动:
30.87%
最大入金加载:
10.30%
最近交易:
24 几分钟前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.01
长期交易:
9 (81.82%)
短期交易:
2 (18.18%)
利润因子:
3.01
预期回报:
28.09 USD
平均利润:
92.61 USD
平均损失:
-25.68 USD
最大连续失误:
6 (-154.07 USD)
最大连续亏损:
-154.07 USD (6)
每月增长:
38.62%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.19 USD
最大值:
154.07 USD (16.27%)
相对跌幅:
结余:
16.27% (154.07 USD)
净值:
7.90% (63.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|309
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +213.23 USD
最差交易: -57 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +146.88 USD
最大连续亏损: -154.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
39%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
11
45%
31%
3.00
28.09
USD
USD
16%
1:500