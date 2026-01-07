- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
5 (45.45%)
Loss Trade:
6 (54.55%)
Best Trade:
213.23 USD
Worst Trade:
-57.28 USD
Profitto lordo:
463.04 USD (11 309 pips)
Perdita lorda:
-154.07 USD (4 229 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (146.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
316.16 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
30.87%
Massimo carico di deposito:
10.30%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.01
Long Trade:
9 (81.82%)
Short Trade:
2 (18.18%)
Fattore di profitto:
3.01
Profitto previsto:
28.09 USD
Profitto medio:
92.61 USD
Perdita media:
-25.68 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-154.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-154.07 USD (6)
Crescita mensile:
38.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.19 USD
Massimale:
154.07 USD (16.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.27% (154.07 USD)
Per equità:
7.90% (63.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|309
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +213.23 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +146.88 USD
Massima perdita consecutiva: -154.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
