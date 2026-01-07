- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
3 (33.33%)
손실 거래:
6 (66.67%)
최고의 거래:
65.45 USD
최악의 거래:
-57.28 USD
총 수익:
146.88 USD (4 950 pips)
총 손실:
-154.07 USD (4 229 pips)
연속 최대 이익:
3 (146.88 USD)
연속 최대 이익:
146.88 USD (3)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
29.01%
최대 입금량:
10.30%
최근 거래:
18 분 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.05
롱(주식매수):
7 (77.78%)
숏(주식차입매도):
2 (22.22%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.80 USD
평균 이익:
48.96 USD
평균 손실:
-25.68 USD
연속 최대 손실:
6 (-154.07 USD)
연속 최대 손실:
-154.07 USD (6)
월별 성장률:
-0.90%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.19 USD
최대한의:
154.07 USD (16.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.27% (154.07 USD)
자본금별:
7.90% (63.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|721
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
793
USD
USD
1
0%
9
33%
29%
0.95
-0.80
USD
USD
16%
1:500