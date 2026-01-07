- Crescimento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
5 (45.45%)
Negociações com perda:
6 (54.55%)
Melhor negociação:
213.23 USD
Pior negociação:
-57.28 USD
Lucro bruto:
463.04 USD (11 309 pips)
Perda bruta:
-154.07 USD (4 229 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (146.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
316.16 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
30.87%
Depósito máximo carregado:
10.30%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.01
Negociações longas:
9 (81.82%)
Negociações curtas:
2 (18.18%)
Fator de lucro:
3.01
Valor esperado:
28.09 USD
Lucro médio:
92.61 USD
Perda média:
-25.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-154.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-154.07 USD (6)
Crescimento mensal:
38.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.19 USD
Máximo:
154.07 USD (16.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.27% (154.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.90% (63.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|309
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
50 mais ...
