Vladimir Dobrov

HopeUT

Vladimir Dobrov
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 39%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
5 (45.45%)
Negociações com perda:
6 (54.55%)
Melhor negociação:
213.23 USD
Pior negociação:
-57.28 USD
Lucro bruto:
463.04 USD (11 309 pips)
Perda bruta:
-154.07 USD (4 229 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (146.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
316.16 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
30.87%
Depósito máximo carregado:
10.30%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.01
Negociações longas:
9 (81.82%)
Negociações curtas:
2 (18.18%)
Fator de lucro:
3.01
Valor esperado:
28.09 USD
Lucro médio:
92.61 USD
Perda média:
-25.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-154.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-154.07 USD (6)
Crescimento mensal:
38.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.19 USD
Máximo:
154.07 USD (16.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.27% (154.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.90% (63.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 309
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +213.23 USD
Pior negociação: -57 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +146.88 USD
Máxima perda consecutiva: -154.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 mais ...
Sem comentários
2026.01.13 12:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 13:58
Share of trading days is too low
2026.01.12 13:58
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.11 12:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 12:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 19:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.07 19:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 19:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
