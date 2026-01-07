- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
5 (45.45%)
Убыточных трейдов:
6 (54.55%)
Лучший трейд:
213.23 USD
Худший трейд:
-57.28 USD
Общая прибыль:
463.04 USD (11 309 pips)
Общий убыток:
-154.07 USD (4 229 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (146.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
316.16 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
30.87%
Макс. загрузка депозита:
10.30%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.01
Длинных трейдов:
9 (81.82%)
Коротких трейдов:
2 (18.18%)
Профит фактор:
3.01
Мат. ожидание:
28.09 USD
Средняя прибыль:
92.61 USD
Средний убыток:
-25.68 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-154.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-154.07 USD (6)
Прирост в месяц:
38.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.19 USD
Максимальная:
154.07 USD (16.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.27% (154.07 USD)
По эквити:
7.90% (63.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|309
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +213.23 USD
Худший трейд: -57 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +146.88 USD
Макс. убыток в серии: -154.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
11
45%
31%
3.00
28.09
USD
USD
16%
1:500