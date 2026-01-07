- 成長
トレード:
12
利益トレード:
7 (58.33%)
損失トレード:
5 (41.67%)
ベストトレード:
7.51 USD
最悪のトレード:
-7.10 USD
総利益:
27.91 USD (2 739 pips)
総損失:
-11.21 USD (1 142 pips)
最大連続の勝ち:
4 (16.69 USD)
最大連続利益:
16.69 USD (4)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
15.12%
最大入金額:
22.14%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.14
長いトレード:
5 (41.67%)
短いトレード:
7 (58.33%)
プロフィットファクター:
2.49
期待されたペイオフ:
1.39 USD
平均利益:
3.99 USD
平均損失:
-2.24 USD
最大連続の負け:
2 (-7.81 USD)
最大連続損失:
-7.81 USD (2)
月間成長:
9.88%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.81 USD (4.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.36% (7.81 USD)
エクイティによる:
14.81% (26.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.51 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +16.69 USD
最大連続損失: -7.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Signal Name: GOLDEN BEE AI
Initial Balance: $169
Leverage: 1:500
Account Type: Real
Trading Instrument: XAUUSD (Gold vs USD)
Trading Style: AI-Powered Automated Trading
Trading Hours: 24/5
Description:
This signal leverages advanced AI algorithms to trade XAUUSD on a real account with $1000 and 1:500 leverage. The AI analyzes market trends, identifies high-probability entries, and manages trades automatically with smart stop losses and trailing stops. Real-time updates ensure transparency and efficient profit tracking.
Note: Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.
