- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
21
Transacciones Rentables:
15 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
6 (28.57%)
Mejor transacción:
7.51 USD
Peor transacción:
-7.10 USD
Beneficio Bruto:
54.14 USD (5 359 pips)
Pérdidas Brutas:
-12.72 USD (1 292 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (26.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
26.23 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.62
Actividad comercial:
12.14%
Carga máxima del depósito:
22.14%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
43 minutos
Factor de Recuperación:
5.30
Transacciones Largas:
7 (33.33%)
Transacciones Cortas:
14 (66.67%)
Factor de Beneficio:
4.26
Beneficio Esperado:
1.97 USD
Beneficio medio:
3.61 USD
Pérdidas medias:
-2.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.81 USD (2)
Crecimiento al mes:
24.51%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7.81 USD (4.36%)
Reducción relativa:
De balance:
4.36% (7.81 USD)
De fondos:
14.81% (26.54 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|41
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7.51 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +26.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
otros 133...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Nombre de la señal: GOLDEN BEE AI
Saldo inicial: $169
Apalancamiento: 1:500
Tipo de cuenta: Real
Instrumento de trading: XAUUSD (Oro vs USD)
Estilo de trading: Trading automatizado con IA
Horario de trading: 24/5
Descripción:
Esta señal utiliza algoritmos avanzados de IA para operar con XAUUSD en una cuenta real con $169 y un apalancamiento de 1:500. La IA analiza las tendencias del mercado, identifica entradas de alta probabilidad y gestiona las operaciones automáticamente con stop loss y trailing stops inteligentes. Las actualizaciones en tiempo real garantizan la transparencia y un seguimiento eficiente de las ganancias.
Si desea copiar mis señales, le recomiendo un depósito mínimo de $300 o $500.
Nota: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Opere con responsabilidad.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
25%
0
0
USD
USD
210
USD
USD
1
100%
21
71%
12%
4.25
1.97
USD
USD
15%
1:500