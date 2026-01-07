Nombre de la señal: GOLDEN BEE AI

Saldo inicial: $169

Apalancamiento: 1:500

Tipo de cuenta: Real

Instrumento de trading: XAUUSD (Oro vs USD)

Estilo de trading: Trading automatizado con IA

Horario de trading: 24/5

Descripción:

Esta señal utiliza algoritmos avanzados de IA para operar con XAUUSD en una cuenta real con $169 y un apalancamiento de 1:500. La IA analiza las tendencias del mercado, identifica entradas de alta probabilidad y gestiona las operaciones automáticamente con stop loss y trailing stops inteligentes. Las actualizaciones en tiempo real garantizan la transparencia y un seguimiento eficiente de las ganancias.





Si desea copiar mis señales, le recomiendo un depósito mínimo de $300 o $500.





Nota: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Opere con responsabilidad.