- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
7 (58.33%)
Verlusttrades:
5 (41.67%)
Bester Trade:
7.51 USD
Schlechtester Trade:
-7.10 USD
Bruttoprofit:
27.91 USD (2 739 pips)
Bruttoverlust:
-11.21 USD (1 142 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (16.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.69 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
15.12%
Max deposit load:
22.14%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.14
Long-Positionen:
5 (41.67%)
Short-Positionen:
7 (58.33%)
Profit-Faktor:
2.49
Mathematische Gewinnerwartung:
1.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-7.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.81 USD (2)
Wachstum pro Monat :
9.88%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7.81 USD (4.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.36% (7.81 USD)
Kapital:
14.81% (26.54 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +7.51 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.81 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
noch 133 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal Name: GOLDEN BEE AI
Initial Balance: $169
Leverage: 1:500
Account Type: Real
Trading Instrument: XAUUSD (Gold vs USD)
Trading Style: AI-Powered Automated Trading
Trading Hours: 24/5
Description:
This signal leverages advanced AI algorithms to trade XAUUSD on a real account with $1000 and 1:500 leverage. The AI analyzes market trends, identifies high-probability entries, and manages trades automatically with smart stop losses and trailing stops. Real-time updates ensure transparency and efficient profit tracking.
Note: Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
10%
0
0
USD
USD
186
USD
USD
1
100%
12
58%
15%
2.48
1.39
USD
USD
15%
1:500