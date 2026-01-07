- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
7 (58.33%)
Negociações com perda:
5 (41.67%)
Melhor negociação:
7.51 USD
Pior negociação:
-7.10 USD
Lucro bruto:
27.91 USD (2 739 pips)
Perda bruta:
-11.21 USD (1 142 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (16.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.69 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
15.12%
Depósito máximo carregado:
22.14%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.14
Negociações longas:
5 (41.67%)
Negociações curtas:
7 (58.33%)
Fator de lucro:
2.49
Valor esperado:
1.39 USD
Lucro médio:
3.99 USD
Perda média:
-2.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.81 USD (2)
Crescimento mensal:
9.88%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.81 USD (4.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.36% (7.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.81% (26.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.51 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +16.69 USD
Máxima perda consecutiva: -7.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Signal Name: GOLDEN BEE AI
Initial Balance: $169
Leverage: 1:500
Account Type: Real
Trading Instrument: XAUUSD (Gold vs USD)
Trading Style: AI-Powered Automated Trading
Trading Hours: 24/5
Description:
This signal leverages advanced AI algorithms to trade XAUUSD on a real account with $1000 and 1:500 leverage. The AI analyzes market trends, identifies high-probability entries, and manages trades automatically with smart stop losses and trailing stops. Real-time updates ensure transparency and efficient profit tracking.
Note: Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.
Sem comentários
