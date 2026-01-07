- 자본
- 축소
트레이드:
19
이익 거래:
14 (73.68%)
손실 거래:
5 (26.32%)
최고의 거래:
7.51 USD
최악의 거래:
-7.10 USD
총 수익:
49.84 USD (4 929 pips)
총 손실:
-11.21 USD (1 142 pips)
연속 최대 이익:
7 (21.93 USD)
연속 최대 이익:
21.93 USD (7)
샤프 비율:
0.64
거래 활동:
12.14%
최대 입금량:
22.14%
최근 거래:
23 분 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
44 분
회복 요인:
4.95
롱(주식매수):
7 (36.84%)
숏(주식차입매도):
12 (63.16%)
수익 요인:
4.45
기대수익:
2.03 USD
평균 이익:
3.56 USD
평균 손실:
-2.24 USD
연속 최대 손실:
2 (-7.81 USD)
연속 최대 손실:
-7.81 USD (2)
월별 성장률:
22.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
7.81 USD (4.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.36% (7.81 USD)
자본금별:
14.81% (26.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|39
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Signal Name: GOLDEN BEE AI
Initial Balance: $169
Leverage: 1:500
Account Type: Real
Trading Instrument: XAUUSD (Gold vs USD)
Trading Style: AI-Powered Automated Trading
Trading Hours: 24/5
Description:
This signal leverages advanced AI algorithms to trade XAUUSD on a real account with $1000 and 1:500 leverage. The AI analyzes market trends, identifies high-probability entries, and manages trades automatically with smart stop losses and trailing stops. Real-time updates ensure transparency and efficient profit tracking.
Note: Past performance does not guarantee future results. Trade responsibly.
